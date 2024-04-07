Damadı öldüren kayınpeder ve kayınbirader tutuklandı

07 Nisan 2024 17:09 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 17:12

Soğukkuyu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, damat Uğur Yurtseven, boşanma işlemlerini konuşmak üzere kayınpederi M.S.Ş. (65) ve kayınbiraderi K.Ş. (36) ile bir araya geldi. Konuşmanın tartışmaya dönmesiyle, taraflar kısa sürede kavga etmeye başladı. Kavga esnasında silah ve bıçak kullanılmasıyla damat Uğur Yurtseven ağır yaralandı.

Çevrede vatandaşların durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirmesine üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemelerinin ardından, bıçak ve silah yaraları olduğu tespit edilen Yurtseven’in hayatını kaybettiğini belirledi. M.S.Ş. ve oğlu K.Ş.’nin cinayeti işledikten sonra olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi.

"OLAYI BEN GERÇEKLEŞTİRDİM"

Olayla ilgili şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, M.S.Ş. ve oğlu K.Ş.'yi kısa sürede yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri süren K.Ş'ninifadesinde, susma hakkını kullanmak istediği, kayınpeder M.S.Ş'ninise "Olayı ben gerçekleştirdim" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.