15 Ocak 2024 15:08 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 15:19
Defalarca takla atan araçta sıkışan sürücüyü vatandaş kurtardı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde takla atan hafif ticari aracın şoförü araçta sıkıştı. Vatandaşlar sıkışan araç sürücüsü için adeta seferber oldu.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: TGRT Haber
Gesi Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, sürücü hakimiyetini kaybedince araç defalarca takla attı. Takla atan araçta sıkışan sürücünün yardımına ise vatandaşlar yetişti.
Yaralı sürücüyü takla atan aracın içerisinden çıkaran vatandaşlar ilk müdahaleyi de yaptı. Sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, yolda güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Maddi hasarın oluştuğu araç, çekici ile kaldırıldı. Vatandaşların sürücüyü kurtardığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.