Defalarca takla atan araçta sıkışan sürücüyü vatandaş kurtardı

15 Ocak 2024 15:08 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 15:19

Gesi Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, sürücü hakimiyetini kaybedince araç defalarca takla attı. Takla atan araçta sıkışan sürücünün yardımına ise vatandaşlar yetişti.

Yaralı sürücüyü takla atan aracın içerisinden çıkaran vatandaşlar ilk müdahaleyi de yaptı. Sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, yolda güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Maddi hasarın oluştuğu araç, çekici ile kaldırıldı. Vatandaşların sürücüyü kurtardığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.