16 yaşındaki gençlerin 'kız meselesi' kavgasında korkunç son!

09 Nisan 2024 08:07 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 08:11

Meteoroloji 15 il için alarm verdi! Çok kuvvetli geliyor... İşte 9 Nisan il il hava durumu

Meteoroloji 15 il için alarm verdi! Çok kuvvetli geliyor... İşte 9 Nisan il il hava durumu

İzmir'de meydana gelen dehşete düşüren olay geçtiğimiz pazar günü öğle saatlerinde Karabağlar ilçesi Hürriyet Parkı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Y.H.K. (16) ile A.K. (16) arasında sosyal medyada ‘kız meselesi’ yüzünden başlayan tartışma, kısa sürede büyüdü.

Parkta buluşan iki genç grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönmesiyle, gençlerden K.Ç., Ege Hepbalıkçılar'ı (16) 6 yerinden bıçakladı. Olayın ardından kavgaya karışan şüpheliler olay yerinden kaçtı.

TALİHSİZ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Ege, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan Hepbalıkçılar, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün yaşamını yitirdi. Talihsiz gencin cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında; kavgaya karıştıkları belirlenen K.Ç., Y.E.K., Y.K., U.A., A.K., Y.H.K. ve E.D., polis ekipleri tarafından yakalanıp, Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, E.D. ise serbest bırakıldı.