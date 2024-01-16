DEM parti binasına terör operasyonu: 7 gözaltı

16 Ocak 2024 15:21 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 15:37

Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini deşifre etmek ve engellemek amacıyla bir operasyonun startını verdi.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bulunan DEM parti binasında, terör örgütü mensuplarının fotoğrafları asılı olan ve ilçe eş başkanı ile terör örgütü üyesi oldukları yönünde ihbarı değerlendiren ekipler, M.A. (61) ve E.G. (46) isimli şahıslar ile PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen K.E. (20), K.E. (22), C.B. (19), D.T. (20) ve V.A. (24) isimli 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

ÖRGÜTSEL DÖKÜMANLAR VE DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

DEM parti binasında yapılan aramalarda, örgüt mensuplarının öldürüldüğüne dair fotoğrafların bulunduğu pankart ve çerçevelenmiş resimler ile örgütsel dokümanlar ve dijital materyallere el konuldu.

Ayrıca, gözaltına alınan 7 şüphelinin ikametlerinde yapılan aramalarda, bir adet ruhsatsız av tüfeği, dijital materyaller ve provokatif amaçlı kullanılan bez parçaları ele geçirildi. Emniyet birimleri, şüphelilerin işlemlerine devam etmektedir.