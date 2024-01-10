DEM Parti'den CHP’ye 'Özel' ziyaret

10 Ocak 2024 00:42 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 00:45

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret edecek. Parti kaynaklarından öğrenilen bilgiye göre görüşme 11 Ocak Perşembe günü saat: 13.30’da CHP Genel Merkezi’nde gerçekleştirelecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel 13 Aralık’ta (2023) DEM Parti’yi ziyaret etmişti. Gündeminin yerel seçimler olması beklenen görüşme sonrası açıklama yapan parti kurmayları, yerel seçimlerin konuşulmadığını söylemişti. Ziyaret sonrası “Diyalog ve görüşmelerimiz sürecek” mesajı verilmişti.

CHP'YE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Tuncer Bakırhan 7 Ocak’ta partisinin Antalya kongresi için CHP’li belediyeden salon talep ettiklerini ancak reddedildiğini açıklamıştı. Antalya’nın Kepez ilçesinde bir düğün salonunda yaptıkları Antalya 1. Olağanüstü Kongresi’nde konuşan Bakırhan duruma şu sözleri tepki göstermişti:

“Biz asla bir faşiste, ırkçıya, bize selam vermeyene salon vermeyene oyumuzu vermeyiz. CHP’li arkadaşlar da burada. Genel merkezleriyle de görüşeceğiz. Bunu da burada ilan ediyoruz. Bizi yok sayan, insan yerine koymayan, bize AKP ve MHP gibi yaklaşan insanlara ne oy ne de işbirliği yapmayacağımızı buradan ilan ediyorum.”