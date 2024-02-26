DEM Parti'den Özgür Özel’e sert tepki: Allah aşkına siz kimsiniz ya?

26 Şubat 2024 10:49 - Güncelleme : 26 Şubat 2024 11:05

DEM Parti'nin İzmir adaylarının tanıtımının yapıldığı toplantıda konuşan Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Bize kaybettirmek üzerine bir strateji var. Bu çok ortada" ifadelerine tepki gösterdi.

"KÜRDÜN OYUYLA SEÇİLİP SONRA SIRTINI DÖNECEKSİN"

CHP yönetimini ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan Sakık, şu ifadeleri kullandı:

"Allah aşkına siz kimsiniz ya? Siz efendi biz köle miyiz? 2019'da size destek sunduk. İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu seçilir seçilmez 'Topal Osman'ın torunuyum' dedi. Biz de Şeyh Sait, Seyit Rıza'nın torunlarıyız. Bunları unutuyorlar. Kürdün oyu ile seçileceksin sonra sırtını Kürtlere döneceksin...

"BİZ BUNLARLA YOL YÜRÜYEMEYİZ"

"Biz bunlarla yol yürüyemeyiz. Genel seçimlerde hesapsız kitapsız demokrasi ve barış için destek sunduk. Ancak onlar gidip Ümit Özdağ ile protokol imzaladılar. Böyle bir partiye nasıl destek veririz? CHP'ye sormak istiyorum. Kürt illerinde ne kadar oy alıyorsunuz ki buralarda aday çıkarıyorsunuz?"