08 Ocak 2024 03:09 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 03:12
Demir yoluna dev kaya parçaları düştü, tren raydan çıktı
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Karabük'ün Yenice ilçesinde dağdan kopan dev kaya parçaları demir yoluna düştü. Tam o sırada kömür taşıyan yük treni de kaya parçaları çarparak raydan çıktı.
Karabük'ün Yenice ilçesinde akşam saatlerine doğru meydana gelen olayda; heyelan nedeniyle dağdan dev kaya parçaları koptu. Demir yoluna düşen dev kayalar az kalsın büyük bir faciya yol açıyordu.
SEFERLER ERTELENDİ
Hareket halindeki tren dev kayalara çarparak raydan çıktı. Kimsenin yaralanmadığı kaza sonrası Zonguldak-Karabük seferleri geçici süre ertelendi.
Bölgeye sevk edilen ekipler, kayaların demir yolundan kaldırılması için çalışma başlattı.