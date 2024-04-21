Denetimde polise silah çekti, Seyhan Belediyesi'nde müdür çıktı!

21 Nisan 2024 10:13 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 10:19

Adana'da Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi'ne 20 Nisan günü yapılan denetimlerde polisin 'dur' ihtarına uymayan Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü yakalandı.

Alparslan Türkeş Bulvarı'nda Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uygulamasında, polis bulvardan gelen 06 DDF 448 plakalı kamyoneti durdurmak istedi. Ancak 'dur' ihtarına rağmen kamyonetin sürücüsü infaz koruma memuru Mehmet Ali Ş. (53) durmayarak yoluna devam etti. Bunun üzerine polis aracın arkasından gidip bir süre kovalamanın ardından kamyoneti durdurup içindekilerin aşağı inmesini istedi. Ancak kamyonette bulunan Mehmet Ali Ş., Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Selahattin Ş. (46) ve Ahmet B. araçtan inmedi. Müdür Selahattin Ş. araca yaklaşan polise tokat atmaya çalışıp elini beline atarak, "Siz kimsiniz? Sizi geberteceğim" diye bağırarak silah çıkartıp polise doğrulttu. Bunun üzerine polis şahsa biber gazı sıkıp etkisiz hale getirip silahı aldı. Ancak şahıs polise yumruk ve tekme atarak mukavemet göstermeye devam etti. Diğer iki şahıs da Selahattin Ş.’yi kurtarmak için polise mukavemet gösterince polis biber gazı kullandı. Mehmet Ali Ş. etkisiz hale getirilirken, diğer şahıs yaya olarak kaçmaya çalıştı. Polis şahsı da kovalama sonrası yakaladı ve 3 kişi de gözaltına alındı. Polis Selahattin Ş.’nin polise doğrulttuğu silaha el koydu.

ARAÇTAKİ ARAMADA 28 GRAM BONZAİ ELE GEÇİRİLDİ

Araçta yapılan aramada ise 28 gram bonzai ele geçirildi. Sürücüye de alkollü araç kullanmaktan işlem yapılarak araçta bağlandı. Ayrıca aracın Seyhan Belediyesinin kiralık aracı öğrenildi.

Polis zanlıların ifadesini aldıktan sonra “dur ihtarına uymama, görevli memura mukavemet, tehdit, hakaret, görevli memuru silah doğrultma, uyuşturucu bulundurma” suçlarından adliyeye sevk etti. Şüphelilerden Selahattin Ş. tutuklanırken, diğer iki şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.