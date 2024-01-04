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    • 04 Ocak 2024 01:42 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 01:43

    Dengesini kaybetti 3. kattan düştü! 14 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

    Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

    Bursa'nın İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda 3. katlı apartmanın çatısından düşen 14 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.

    Çatı, Bursa, Kaza

    Olay saat 22.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi 1. Meydan Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatısında meydana geldi. İddiaya göre çatıya kuruyan çamaşırları toplamak için çıkan 14 yaşındaki Zeynep Kübra T., dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. 

    YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

    Yaralanan genç, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç kız yapılan tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

    Genç kızın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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    çatıbursakaza
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