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    • 06 Ocak 2024 12:13 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 12:18

    Deniz ulaşımına fırtına engeli

    Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

    Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

    Deniz ulaşımına fırtına engeli
    Fırtına

    Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

    Deniz ulaşımına fırtına engeli

    Gestaş firmasından yapılan açıklamada, "07.01.2024 Pazar günü Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. 07.01.2024 Pazar günü Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir" denildi.

    Haberler>Gündem>Deniz ulaşımına fırtına engeli
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    fırtına
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