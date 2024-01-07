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    • 07 Ocak 2024 20:05 - Güncelleme : 07 Ocak 2024 20:27

    Deniz ulaşımına fırtına engeli: Seferler iptal edildi

    Editör: Baran Aksoy / Kaynak: TGRT Haber

    Meteoroloji'nin Ege bölgesi için uyarıda bulunduğu fırtına etkisini gösterdi. Hayatı olumsuz yönde etkileyen fırtına deniz ulaşımı da vurdu. Fırtına nedeniyle Çanakkale'de yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

    Deniz ulaşımına fırtına engeli: Seferler iptal edildi
    Çanakkale, Fırtına, Feribot

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Ege ve Marmara bölgesi için uyarıda bulunduğu fırtına sabah saatlerinde itibaren etkisini gösterdi. Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle Çanakkale'de yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri de iptal edildi.

    Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, Çanakkale-Eceabat hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı bu gece Çanakkale'den saat 01.00, Eceabat'tan ise saat 04.00 seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

    SEFERLER TEK TEK İPTAL EDİLDİ

    Yarın Geyikli-Bozcaada hattında, gün içerisinde sadece Bozcaada'dan saat 14.00 ve 18.00, Geyikli'den ise saat 15.00 ve 19.00 seferlerinin yapılacağı, tarifede bulunan planlı diğer seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği bildirildi.

    Kabatepe-Gökçeada hattında ise olumsuz hava şartlarından dolayı yarın Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den ise saat 09.00 seferlerinin iptal edildiği, tarifelerinde bulunan planlı diğer tüm seferlerin saatinde yapılmasının planlandığı kaydedildi.

    Haberler>Gündem>Deniz ulaşımına fırtına engeli: Seferler iptal edildi
    Etiketler
    ÇanakkaleFırtınaFeribot
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