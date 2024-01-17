Deniz ulaşımına fırtına engeli! Seferler iptal edildi

17 Ocak 2024 17:27 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 18:01

Marmara'nın batı kesimlerinde etkili olan kötü hava koşulları, deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle yarın yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi.

TARİFELİ SEFERLERE FIRTINA ENGELİ

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Gestaş firmasından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İPTAL EDİLEN SEFERLERİN LİSTESİ

"18.01.2024 Perşembe Kabatepe-Gökçeada hattında, gün içerisinde sadece Gökçeada'dan saat 06.00'da, Kabatepe'den ise saat 08.00'de sefer yapılacak olup, tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir.

18.01.2024 Perşembe (yarın) Geyikli-Bozcaada hattında, gün içerisinde sadece Bozcaada'dan saat 07.00 ve 10.00'da, Geyikli'den ise saat 08.00 ve 11.00 seferleri yapılacak olup, tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir."