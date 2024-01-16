Denizde inanılmaz kaza! Ağa takılan kütük balıkçıyı hayattan kopardı

16 Ocak 2024 07:13 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 07:18

Sinop'ta Akliman sahili açıklarında avcılık yapan bir balıkçı teknesi ender görülen bir kazaya sahne oldu. Teknede çalışan Engin Çebi diğer çalışanlarla denize bıraktıkları balık ağını çekmek istedi. Çekme işlemi esnasından ağa takılan kütüklerden biri Çebi'nin üzerine düştü.

HASTANEYE YETİŞTİRİLDİ AMA...

Kütüğün altında kalarak ağır yaralanan Çebi, arkadaşları tarafından derhal tekneyle Akliman sahiline getirildi. Buradan sağlık ekiplerince alınarak Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çebi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Balıkçının acı haberi ailesini yasa boğarken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.