Denizlerde 'üs' atağı: KKTC'ye kuruluyor.. Öncelik Mavi Vatan!

08 Ocak 2024 07:14 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 07:21

Son yıllarda savunma sanayiinde birbiri ardına ktirik adımlar atan Türkiye denizlerde de atağa kalkıyor. "Öncelik Mavi Vatan" düsturundan hareketle atılacak adımlar kapsamında denizlere yeni üsler kurulacak. Bunlardan biri de KKTC'deinşa edilecek.

İLK HEDEF UÇAK GEMİSİ

Savunma Sanayii İcra Komitesinde donanmayı güçlendirecek, denizlerdeki millî platformlara yenilerini ekleyecek bir dizi karar alındı. Buna göre ilk hedef, uçak gemisi. Bunun yanı sıra dört adet yeni MİLGEM, açık deniz karakol gemileri, yeni tip çıkarma gemileri, yeni nesil mayın avlama gemisi ve millî hücumbot inşa edilecek.

Hâlihazırda geçtiğimiz yıl aynı anda denize indirilen HİSAR Sınıfı Açık Deniz Karakol Gemileri AKHİSAR ve KOÇHİSAR’ın inşa ve donatım faaliyetleri sürüyor. Toplamda 10 adet HİSAR Sınıfı Açık Deniz Karakol Gemisi, Türk Tipi Hücumbot Projesi kapsamında da 10 adet hücumbotun yapılması bekleniyor. Botların kritik tasarım faaliyetleri ise tüm hızıyla sürüyor. Yeni tip çıkarma gemisinin sayısının ise sekiz adet olacağı belirtiliyor.

ESKİYEN SİSTEMLER YENİLENİYOR

Mavi Vatana yönelik strateji adımları gazetemize değerlendiren Savunma Sanayi Uzmanı Turan Oğuz, komitede alınan kararları donanmanın uzun süredir beklediğine dikkat çekti. Türkiye’nin 250-260 metre uzunluğunda uçak gemisi yapmayı hedeflediğini söyleyen Oğuz, donanmanın mevcudunu koruyarak eskiyen sistemlerini yenileme kararı aldığını belirtti.

SOMALİ'DEKİ ÜSSE YENİDEN PLANLAMA

MİLGEM projesi kapsamında dört adet yeni İSTİF Sınıfı Firkateynin tüm sistemlerinin yerli olmasının planlandığını ifade eden Turan Oğuz, şunları kaydetti:

"Türkiye, denizlerdeki hedeflerini büyüttü. Kendisine yeni hedefler belirledi. Hedeflerden birisi Aden Körfezi. Katar’da bir deniz üssümüz var ancak, kara unsurları orada görev yapıyor. Türkiye ileriki dönemlerde bu deniz üssünü genişletmeyi planlıyor. Somali’deki üssümüzde ise şu anda sadece eğitim veriliyor. Ancak Türkiye orayı deniz üssü hâline getirmeyi planlıyor. KKTC’de yeni deniz üssünün kurulması için çalışmalar devam ediyor. Türkiye’nin şu anda Libya açıklarında 2-3 fırkateyni var. Bunlar sürekli olarak orada görev yapıyor, güvenlik açısından bunları çekme şansımız yok. Bölgemiz ateş içerisinde biz mevcut sayımızı koruyarak yeterli olamayız. Envanterdeki platformlarımızı artırmak durumundayız."

3-4 DÜZİNE YENİ GEMİ

Komitede alınan kararların hayata geçmesiyle birlikte 3-4 düzine yeni geminin donanmanın hizmetine gireceğini kaydeden Turan Oğuz, hâlihazırda kullanılan ve yaşları 40’a dayanan bakım maliyetleri de yükselen gemilerin envanterden çıkarılacağını söyledi.