Denizli'de ev yangını: 4 kişi hastanelik oldu

25 Mart 2024 13:36 - Güncelleme : 25 Mart 2024 13:39

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir apartmanın ikinci katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yangında evde mahsur kaldığı belirlenen aynı aileden 4 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler, yangını söndürdü. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.