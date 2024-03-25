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25 Mart 2024 13:36 - Güncelleme : 25 Mart 2024 13:39

Denizli'de ev yangını: 4 kişi hastanelik oldu

Denizli'de bir apartmanda çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi. Olay yerine gelen ekipker alevleri kontrol altına alırken, dumandan etkilenen 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
Denizli&#039;de ev yangını: 4 kişi hastanelik oldu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir apartmanın ikinci katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yangında evde mahsur kaldığı belirlenen aynı aileden 4 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler, yangını söndürdü. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı
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