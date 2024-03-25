25 Mart 2024 13:36 - Güncelleme : 25 Mart 2024 13:39
Denizli'de ev yangını: 4 kişi hastanelik oldu
Denizli'de bir apartmanda çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi. Olay yerine gelen ekipker alevleri kontrol altına alırken, dumandan etkilenen 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir apartmanın ikinci katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Yangında evde mahsur kaldığı belirlenen aynı aileden 4 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ekipler, yangını söndürdü. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı