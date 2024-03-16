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16 Mart 2024 06:28 - Güncelleme : 16 Mart 2024 06:28

Denizli'de sabah saatlerinde deprem!

Denizli'de saat 06.06 sularında 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
Denizli&#039;de sabah saatlerinde deprem!

Türkiye'de artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. AFAD'tan alınan bilgiye göre bu sefer Denizli sallandı.

Merkez üssü Pamukkale olan depremin büyüklüğü 3.2 olarak ölçülürken, derinliği ise 5.78 kilometre olarak kaydedildi.

Saat 06.06'da meydana gelen depreme ilişkin olumsuz bilgiye ulaşılmadı.

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Kaynak: TGRT Haber
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