Denizli'de sabah saatlerinde deprem!

16 Mart 2024 06:28 - Güncelleme : 16 Mart 2024 06:28

Türkiye'de artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. AFAD'tan alınan bilgiye göre bu sefer Denizli sallandı.

Merkez üssü Pamukkale olan depremin büyüklüğü 3.2 olarak ölçülürken, derinliği ise 5.78 kilometre olarak kaydedildi.

Saat 06.06'da meydana gelen depreme ilişkin olumsuz bilgiye ulaşılmadı.

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