Denizli'de sabaha karşı deprem oldu

21 Nisan 2024 06:37 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 06:38

Türki beşik gibi sallanmaya devm ediyor. BBu sefer Denizli sallandı.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre depremin merkez üssü Buldan Denizli, büyüklüğü ise 3,1 olarak açıklandı.

Saat 05.27'de meydana gelen depremin derinliği ise 8.5 kilometre olarak ölçüldü.