Deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta panikleten görüntü! AFAD bölgede

13 Mart 2024 22:51 - Güncelleme : 13 Mart 2024 22:51

Asrın felaketi depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta akşam saati bir anda istinat duvarı çöktü. Halkın iftar saati sebebiyle evlerde olmasıyla felaketten dönüldü.

Onikisubat ilçesi Mercimektepe Mahallesi'nde iftar saati öncesi toprağın gevşemesiyle istinat duvarı bir anda çökerek toprak kayması oluştu. Yaşanan panik sonrası ihbarla AFAD bölgeye geldi.Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile zarar gören araçlar göçüğün olduğu yerden kaldırıldı. Halkın evde bulunduğu saat olması sebebiyle faciadan dönüldü. Can kaybı yaşanmazken araçlar hasar aldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.