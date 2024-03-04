Deprem esnasında camdan atlayan bir kişi hayatını kaybetti 

04 Mart 2024 23:17 - Güncelleme : 04 Mart 2024 23:56

Çanakkale'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremin derinliği 10.44 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD tarafından yapılan açıklamada şu ana kadar olumsuz bir durumun bulunmazken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremde bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

CAMDAN ATLAYAN BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, "Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki bir vatandaşımız, korku sebebiyle ikinci kattan atlayarak ağır yaralanmış; ambulansla kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir." dedi.

YERLİKAYA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremle ilgili sosyal medya X hesabından bir açıklama yaptı. Olumsuz bir durumun olmadığını belirten Yerlikaya, "Çanakkale Yenice’de 4.9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Çevre illerden de deprem hissedilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

ÇANAKKALE VALİSİ: OLUMSUZ BİR DURUM TESPİT EDİLMEMİŞTİR

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, depremle ilgili yaptığı açıklamada, AFAD başta olmak üzere ekiplerin taramalarının sürdüğünü söyledi. Aktaş, "Yapılan taramalara göre şu an için ilimizde herhangi olumsuz bir durum tespit edilmemiştir. Depremden etkilenen hemşehrilerimize 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyorum" dedi.