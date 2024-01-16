Deprem sonrası yeni görüntüler ortaya çıktı! Fay hattının korkunç izleri

16 Ocak 2024 09:50 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 09:51

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler büyük yıkım oluşturdu. Deprem sonrası yeni görüntüler ortaya çıktı.

Büyük yıkıma yol açan depremin görüntüleri Göksun ilçesinde Saraycık Mahallesi'nde kaydedildi. Fay hattının geçtiği yerin evi yerle bir ettiğini söyleyen Sefer Sağır, evleri ve yolları yerle bir eden depremin tam bir felaket olduğunu söyledi.

Fay hattının korkunç izlerini görüntüleyen Sefer Sağır, "Saraycık Mahallesi'nde bulunan fay hattının geçtiği yerde bir ev bulunuyordu ve o ev yerle bir oldu. Tam bir felaket. Rabbim bir daha yaşatmasın" dedi.