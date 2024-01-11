Deprem soruşturmasında tutuklanan eski belediye başkanına tahliye

11 Ocak 2024 09:08 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 09:33

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 50 bini aşkın kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle 'Yüzyılın Felaketi' olarak adlandırılan depremlerde sorumluluğu bulunanlara yönelik davalar devam ediyor. Bu kapsamda Gaziantep'te yıkılan bir apartmanla ilgili süren davada tutuklu bulunan eski belediye başkanı serbest bırakıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan Emek Apartmanı'nın enkazında kalan 38 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi de yaralandı. Yıkılan Emek Apartmanı soruşturması çerçevesinde 9 sanık hakkında dava açılırken, Nurdağı Belediye Başkanı Başkanı Ökkeş Kavak ile Aliye Sema Ö. ve Mustafa T. isimli şahıslar tutuklandı.

SANIKLAR YENİDEN HAKİM KARŞISINDA

Emek Apartmanı'na ilişkin 9 sanığın yargılandığı dava İslahiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davaya tutuklu sanıklar eski Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ile Aliye Sema Ö. ve Mustafa T., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, diğer sanıklar ile avukatlar duruşmada hazır bulundu.

NURDAĞI ESKİ BELEDİYE BAŞKANINA TAHLİYE

Duruşmada suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, suçsuz olduklarını belirterek tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti, duruşma sonunda tutuklu sanıklar Ökkeş Kavak, Aliye Sema Ö. ve Mustafa T.'nin tahliyesine karar verdi. Heyet, eksik olan hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bulunan Emek Apartmanı da yıkılmış ve 38 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi de yaralanmıştı. Yıkılan Emek Apartmanı soruşturması çerçevesinde aralarında Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın da yer aldığı 3'ü tutuklu 9 sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.