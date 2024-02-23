Bursa fay hattında 7 üzeri deprem uyarısı! İstanbul, Yalova, Balıkesir ve Çanakkale fena sallanacak!

23 Şubat 2024 16:48 - Güncelleme : 23 Şubat 2024 17:31

Ankara, Kocaeli ve Eskişehir Teknik Üniversitesi'nin ortak çalışmasında, Bursa'da daha önce haritalarda yer almayan 95 kilometre uzunluğunda aktif bir fay hattı keşfedildi ve Kayapa-Yenişehir arasındaki fay hattının 7'den büyük bir deprem üretebileceği gündeme bomba gibi düştü. Bursa Fay Hattına dair merak edilenler...





BURSA'DA KEŞFEDİLEN YENİ FAY HATTI

Ankara Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu, tgrthaber.com.tr'den editör Bengül Büyükhan'a konuştu. Seyitoğlu, Bursa'da 7 üzeri deprem beklendiğinin ve İstanbul başta olmak üzere Yalova, Balıkesir, Çanakkale gibi şehirlerin de olumsuz etkileneceğinin altını çizdi. Beklenen büyük deprem için önümüzdeki ayları işaret eden Seyitoğlu, araştırmalar derinleştikçe tüm detayların ortaya çıkacağını da ayrıca belirtti.

"TÜRKİYE FAY HATTI KESİNLİKLE GÜNCELLENMELİ"

Gürol Seyitoğlu yeni keşfedilen fay hattının Marmara fay hattından bağımsız olduğunu belirterek "Türkiye'deki fay hattı haritasının kesinlikle güncellenmesi gerektiğini" ifade etti. Seyitoğlu, sadece Bursa değil daha ülkenin birçok yerinde yeni fay hatlarının olabileceğini, bu yüzden de ülke genelinde kapsamlı Jeolojik araştırmaların artması gerektiğini belirtti.

RİSKLİ BÖLGELER: "İSTANBUL, YALOVA, BALIKESİR VE ÇANAKKALE"

Öte yandan Bursa'da fay hattı kaynaklı şehir içindeki yapılanmada değişimin meydana gelmesinin an meselesi olduğunu söyleyen Seyitoğlu "Olası 7 üzeri depreme hazır olunması lazım. Bu İstanbul başta olmak üzere tüm çevre illerde büyük tehlike arz ediyor" dedi.

PANDEMİ VE MARAŞ DEPREMİ SÜRECİ UZATTI

Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu ayrıca Bursa'da beklenen 7 üzeri deprem hakkında çalışmaların yapıldığını belirterek "AFAD destekli başlatılan projede Japonlardan da destek alınıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve JICA (Japon Ululuslararası İşbirliği Ajansı) ile beraber yürütülen bu çalışmalar aylarca sürecek ancak vatandaşlar bu konu da 2018 yılından beri uyarıda bulunuldu. Daha önce bu fay hattıyla ilgili bilgilerin "Journal of Structural Geology" dergisinde de yer aldı. Sürecin uzamasının en büyük nedenin ise pandemi ve akabinde gelen Maraş depremleri oldu" şeklinde ifadeler kullandı.

Bursa'daki vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi tarafından olası bir depremde şehri nelerin beklediği konusunda düzenlenen konferanslarla bilgilendirildi. Fay hattının geçtiği yollar, tarlalar ise araştırma kapsamında kapatıldı.

BURSA FAY HATININ ÖZELLİKLERİ NELER?

AFAD, kontrolünde yürütülen On Yılın Ardından Ulusal Deprem Araştırma Programı kapsamında yapılan çalışmada akademik veriler yer aldı. Bu verilerde Bursa fay hattının daha kapsamlı özelliklerine yer verildi. İşte o çalışmanın detayları;

"Çalışma alanı, ana koldan Bolu ovası güneyinden ayrılan, Gölpazarı çek-ayır havzasını oluşturarak Bursa ve Susurluk vadisi üzerinden İzmir’e ve Ege adalarına ulaşan KAFZ güney kolu üzerinde yer almaktadır. Bursa çevresinde Bursa-batı, Bursa-doğu ve Yenişehir çek-ayır havzalarının kenar fayları yeniden tanımlanarak, saha gözlemleri ile üzerlerindeki yapısal veriler derlenmiştir. Bursa-batı çek-ayır havzasının batısında yer alan KD-GB Ulubat-Doğanköy Fayı (UDF) sağ yanal doğrultu atımlı karakterde olup, uzanımı beş ayrı sismik yansıma hattında görülmektedir. Bu havzanın doğusu ise DKD-BGB Gümüştepe Fayı (GTF) ve üç ayrı sismik yansıma hattında görüntülenen KD-GB Çekirge-Kazıklı Fayı (ÇKF) tarafından sınırlanır. GTF ile ÇKF arasında sıçrama alanında bulunan Maltepe bir sürgü sırtı (shutter ridge) konumundadır ve Nilüfer Çayı’nın sağ yanal ötelenmesine neden olmuştur. Bursa-batı çek-ayır havzasının KD ve GB kenarları Demirtaş (DTF) ve Çalı-Tahtalı (ÇTF) faylarına ait normal fay segmentleri ile çevrilidir. Bursa-doğu çek-ayır havzasının batısı ÇKF ile sınırlı iken doğusu varlığı sismik yansıma kesiti ile test edilmiş sağ yanal doğrultu atımlı Yıldırım Fayı (YDF) ve aralı aşmalı konumda bulunan Gözede Fayı (GZF) ile sınırlıdır. Bu iki fayın arasında Derekızık Fayı’na (DKF) ait normal fay segmentleri bulunur. Bursa-doğu havzasının kuzeyinde Barakfakıh Fayı’nın (BFK) normal fay segmentleri yer alırken, güneyinde Bursa Fayı’nın (BUF) yüksek açılı normal fay segmentleri bulunur. Bu fay segmentleri Bursa Sıyrılma Fayı’nın yeniden işlenmesi ve yüksek açılı faylarla kesilmesi ile oluşmuştur. Bursa Fayı’nın Kaplıkaya Dere doğusunda bulunan segmentleri Uludağ masifini kuzeyden sınırlayan ve onun genişlemeli bir metamorfik çekirdek kompleksi olarak yüzeylemesinden sorumlu ilksel konumlarını koruyan düşük açılı sıyrılma fayları halinde bulunurlar."

Çalışmalarda Ankara Üniversitesi, Eskişehir Üniversitesi ve Kocaeli Üniversiteleri yer aldı. Profesörler, uzmanların yer aldığı çalışmalara dair detayların önümüzdeki aylarda daha da netleşeceği belirlendi.