Deprem uzmanından dikkat çeken Gemlik fay hattı açıklaması! 'Bölge bir an önce boşaltılmalı'

19 Şubat 2024 13:18 - Güncelleme : 20 Şubat 2024 10:17

32 yıldır Türkiye'de yaşayan ve inşat sektörüyle ilgili bilgi sahibi olan Yoshinori Moriwaki, aynı zamanda deprem uzmanıdır. Son olarak Bursa İnegöl'de meydana gelen 3.5 şiddetindeki deprem sonrası merkez üssüne yakın olmasından kaynaklı şiddet düşük olsa da vatandaşlar tarafından hissedildi. Moriwaki, açıklamalarında sürekli olarak burada biriken büyük bir enerji olduğunu belirtti. Bu yüzden bölgedeki kentsel yapımın düzeltilmesi binaların güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Aksi halde büyük bir yıkım yaşanacağını belirtti.

JAPON BİLİM UZMANINDAN DİKKAT ÇEKEN GEMLİK FAY HATTI AÇIKLAMASI

Japon deprem uzmanı tgrthaber.com.tr'den özel haber şefi Zehra Maslak'a konuştu. Açıklamalarında şuan ki depremin şiddetinin az olmasına rağmen bu tarz artçı depremlerin sık sık yaşanacağını belirtti. Ancak burada zeminin yumuşak olduğunun altını çizen Moriwaki, 7 üzeri bir deprem de büyük yıkım yaşanma olasılığının yüksekliğini hatırlattı.

Biriken enerjinin ortalama 7 üzeri olacağının altını çizen Moriwaki, Türkiye'de son 2 yıldır tüm fay hatlarının üst üste yaşandığını açıkladı. Bunun normal olmadığını ve enerjinin birikeceği yerin tehlikeli olacağını daha önce açıklamıştı.

Moriwaki, açıklamalarında şu sözlere yer verdi:

"Meydana gelen 3.5 şiddetindeki Gemlik deprem sonrası ara ara Konya, Malatya gibi yerlerde de yaşandı. Korkulacak şiddette olmayan bu depremler diğer depremlerin habercisidir. Güney fay hattı Kuzey Fay hattını tetikliyor. Bursa Gemlik, Balıkesir, Yalova civarında 7 üzeri deprem bekleniyor. Bandırma tarafından küçük ancak sık sık depremler meydana geliyor. Bundan yola çıkarak büyük depremin habercisi olacağını söyleyebiliriz. Gemlik tam kötü zeminde eğer olursa 7.0 depreminde çok hasar olacak. Ve bu bölgede M7.0 gibi deprem bekliyorum. O yüzden bu bölge tehlikeli söylüyorum."

