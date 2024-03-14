Deprem uzmanlarından "maden" kavgası! Görür'den Demirtaş'a sert cevap!

14 Mart 2024 13:24 - Güncelleme : 14 Mart 2024 13:46

Türkiye'nin son dönemde en çok konuştuğu akademisyenlerden biri olan, ünlü jeofizik profesörü Naci Görür, sosyal medya hesabından zehir zemberek bir açıklamaya yaparak deprem jeolojisi uzmanı Dr. Ramazan Demirtaş'a cevap verdi.

Demirtaş, dün sosyal medyadan, Türkiye'nin Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki ilk altın madenine onay veren ve bu yüzden siyanürle altın arama faaliyetlerinin önünü açan kişinin Naci Görür olduğunu iddia eden bir haberin linkini paylaşarak imalı ifadeler kullanmıştı.

DEMİRTAŞ: KENTLERİ FELÇ EDEN X PROFESÖRE

Demirtaş paylaşımında "Parmağınızı kapatın bakın kim çıkıyor? Sözde 'dirençli kentler' söylemi ile pratikte can ve mal kaybı açısından hiçbir faydası olmayan, sadece psikolojik çöküntüye yol açan; il il hayali 7.0 ve üzeri deprem üreterek kentleri felç eden X profesöre" ifadesini kullanmıştı.

Kendisini hedef alan bu paylaşımın ardından Görür, hem Demirtaş'a hem de ilgili haberdeki iddialara sosyal medyadan yanıt verdi. "Arkadaşlar, birçok kendini bilmez daha neyin ne olduğunu anlamadan dinlemeden 'mal bulmuş mağribi' gibi üzerine atlayarak beni suçlamaya başladılar" diyen Görür şu ifadeleri kullandı:

GÖREVİ "BÜLENT ECEVİT" VERMİŞ!

Kendisini hedef alan bu paylaşımın ardından Görür, hem Demirtaş'a hem de ilgili haberdeki iddialara sosyal medyadan yanıt verdi. "Arkadaşlar, birçok kendini bilmez daha neyin ne olduğunu anlamadan dinlemeden 'mal bulmuş mağribi' gibi üzerine atlayarak beni suçlamaya başladılar" diyen Görür şu ifadeleri kullandı:

"Mesele şu: Bundan 20-25 sene evvel, zamanın Ecevit Hükümeti TÜBİTAK’a bir görev veriyor. Görev de Bergama altın madeninin proje ve uygulama bakımından ulusal ve uluslararası standartlara uygun olup olmadığı ve yenilikçi teknolojiler içerip içermediği yönünden incelenmesi ve durumun bir raporla Başbakanlığa bildirilmesi.

ÜNLÜ DEPREM UZMANI AYKUT BARKA DA EKİPTE

Görevin TÜBİTAK Başkanlığına tevdi edildiği sırada ben TÜBİTAK MAM’ın (Marmara Araştırma Merkezi) başkanıydım. Doğal olarak Türkiye’nin önde gelen bilim adamlarından bir ekip seçtik. Hatta deprem bilimcilerden, idareden bağımsız iki araştırmacıyı da bu ekibe kattık. İkisi de ulusal ve uluslar arası tanınır kişilerdi. Biri Prof. Dr. Aykut Barka, diğeri de Prof. Dr. Haluk Eyidoğan idi. Çalışma içinde meşhur Çevre Bilimci Prof. Dr. Derin Orhon ve konularında uzman başka hocalar da vardı. Ben de MAM Başkanı olarak koordinatör görevi gördüm.

1999 depreminin ünlü yüzlerinden Prof. Dr. Aykut Barka, 1 Şubat 2002'de vefat etti.

"SAYGISIZ VE TERBİYESİZCE"

Çalışma bitince Ankara’ya gönderildi ve burada TÜBİTAK Bilim Kurulu tarafından onaylandı ve Başbakanlığa sunuldu. Proje ulusal ve uluslar arası ölçütlere uygun bulunmuştu. Daha sonra Başbakanlık ne kararlar aldı, onu bilmiyorum. Bugün birtakım kimseler (Hakaret etmek istemiyorum ) son derece saygısız ve terbiyesizce hakkımda yazıyorlar. Onları önemsemiyorum ama (hepsini engelledim) siz takipçilerime saygımdan ötürü bu açıklamayı yayınlıyorum.