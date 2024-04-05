Depremden 14 ay sonra fark edildi! Polis memuru, çocuk sanılarak Kayseri'de defnedildi!

05 Nisan 2024 11:47 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 11:50

Kahramanmaraş merkezli ‘asrın felaketi’ olarak nitelendirilen ve 11 ili etkileyen depremlerde binlerce vatandaş hayatını kaybetti.

Polis memuru Mustafa İlhan da ailesiyle beraber depreme Ebrar Sitesi Z Blok 4’üncü katta yakalandı. Eşi ve çocuğu vefat eden polisten 14 aydır haber alınamıyordu.

Aylardır polis memuru Mustafa İlhan’ı arayan acılı ailesinden alınan DNA örneği ile yapılan karşılaştırma neticesinde bir eşleşme tespit edildi.

ÇOCUK SANILARAK KAYSERİ'DE DEFNEDİLDİ

DNA testinin ardından Kayseri'ye defnedilen 14-15 yaşlarındaki bir çocuk cesedinin kayıp olan polis memuru Mustafa İlhan'a ait olduğu belirlendi.

14 ay boyunca bulunamayan polis memuru Mustafa İlhan’ın cenazesi 5 Nisan Cuma günü öğle namazına müteakip Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Kurugeçit Şehitlik Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.