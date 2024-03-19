Derenin taştığı köy su altında kaldı

19 Mart 2024 17:59 - Güncelleme : 19 Mart 2024 17:59

2 gündür Muş’ta etkili olan sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkilerken, merkeze 32 kilometre mesafede bulunan bir köyü adeta kapladı.

Yağışlar Yoncalıöz köyünde bir dereyi taşırdı. Derenin taşması sonucu bazı evler, ahırlar ve samanlıklar zarar gördü. Sel bastığı köyde, okuldan dönen öğrencileri evlerine taşımak için veliler seferber oldu.

EVLER, SAMANLAR SU ALTINDA KALDI

Veliler, okuldan dönen öğrencileri sırtında evlerine taşıdı. Evi su altında kalan Ramazan Subaşı, "Derenin taşması sonucu evlerimiz su altında kaldığı için içeri girip çıkamıyoruz. Samanlarımız zarar gördü. Yakacak odunlarımız su altında kaldı" dedi.

Derenin taşması sonucu ev, ahır ve samanların sular altında kaldığını söyleyen köy sakinlerinden Mehmet Hanifi Aydın, “Sağanak yağışın etkili olmasından dolayı dağdan gelen derenin taşmasına neden oldu. Dünden beri etkili olan yağmur köyün içinden geçen derenin taşmasına sebep oldu. Derenin yakınında bulunan bazı ev ve ahırlar suyun içinde kaldı. Birçok samanlarımız zarar gördü. Çocuklarımızı dışarı çıkaramıyoruz. Okuldan gelen çocuklarımızı sırtımızla evlere getirdik. Vatandaşlarımız evlerinden çıkamıyor" ifadelerini kullandı.