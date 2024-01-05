Destek ödemeleri arttı, kıdem tazminatında tavan 35 bin TL'yi geçti

05 Ocak 2024 08:25 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 08:27

Memur ve memur emeklisine yüzde 49.25 zamla birlikte kıdem tazminatı tavanı yükseldi, memur maaş katsayısındaki artışla birlikte sosyal destekler de güncellendi.

Memur katsayısındaki yüzde 49.25 artışla beraber yaşlılar, engelliler, hasta ve yakınlarına bakanlara yapılan sosyal destek ödemeleri de arttı. Çocukların ailelerinin yanında bakımı için verilen Sosyal ve Ekonomik Destek ödemelerine de memur maaş katsayısındaki artış yansıtılacak.

Okul öncesi için ödeme 2 bin 421 liradan 3 bin 614 liraya, ilköğretimde okuyan çocuk için 3 bin 632 liradan 5 bin 421 liraya, ortaöğretimde okuyan çocuk için 3 bin 874 liradan 5 bin 782 liraya, yükseköğrenimde okuyan çocuk için 4 bin 358 liradan 6 bin 505 liraya çıkacak.

SOSYAL DESTEKLER YÜKSELDİ

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Memur maaş katsayısındaki artış sosyal destek ödemelerine de yansıyacak. Yaşlı, engelli, hasta ve yakınlarına ödenen destek tutarları yükselecek. Buna göre 65 yaş aylığı 2 bin 348 lira olan ödeme 3 bin 504 liraya, evde bakım aylığı da 5 bin 97 liradan 7 bin 608 liraya çıktı.

Evde bakım aylığında hane içindeki kişi başı gelir sınırı da yeni asgari ücretle değişti. Gelir sınırı 7 bin 601 liradan 11 bin 34 liraya çıktı. Memur zammıyla tüberküloz veya SSPE (beyin iltihabı) hastalarına yapılan 5 bin 97 lira tutarındaki yardım da 7 bin 608 liraya ulaştı.

Engel durumu yüzde 40-69 arasında olanlara ödenen aylık bin 874 liradan 2 bin 797 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 2 bin 811 liradan 4 bin 196 liraya yükseldi. 18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına verilen aylık da 2 bin 797 liraya çıktı.

TAZMİNAT TAVANI 6 AY GEÇERLİ

Kıdem tazminatı tavanı Ocak-Haziran döneminde 35 bin 58 lira uygulanacak. Çalışanlara kıdem tazminatı ödemesindeki üst sınıra "kıdem tazminat tavanı" deniyor. Tavan en yüksek devlet memuruna bir yıllık hizmet karşılığı verilen emekli ikramiyesine göre belirleniyor.

Bu tavan Ocak-Temmuz ayında yükseliyor. Emekli olmayı düşünenler başta olmak üzere çalışanlar için alacakları kıdem tazminatının en fazla ne kadar olacağı bu tavan üzerinden hesaplanıyor.

Tavan artınca çalışanların eline geçen tazminat da artıyor. Toplu sözleşme, hizmet akitleriyle belirlenen kıdemin yıllık miktarı memurlara Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre 1 yıl için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemiyor.

SEYYANEN ZAM DAHİL EDİLMİYOR

Kıdem tazminatı çalışanın son brüt ücreti üzerinden ödeniyor. Bir yıllık kıdemi olan 1 aylık brüt ücreti tutarında tazminata hak kazanıyor. Brüt ücret hesaplanırken sürekli olarak yapılan yardım ve primler de dâhil ediliyor.

Ancak çalışanın ücreti ne olursa olsun ödenecek tazminatı bu tavan tutarı geçemiyor. Bugün itibariyle 50 bin lira brütü olan çalışan işten ayrılırken kıdemi 35 bin 58 liradan hesaplanacak.

Geçen yıl Temmuz'da memur maaşlarına 7 bin 77 lira seyyanen zam yapılırken bu tutar en yüksek devlet memuru ikramiyesine yansımadı.

Bu yıl da kıdem tazminatı tavanı hesabında seyyanen zam dikkat alınmayacak. Asgari ücretlilerin kıdem tazminatı da brüt tutar olan 20 bin 2 lira kadar olacak.

65 YAŞ AYLIĞI HESABINA DİKKAT!

Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş aylığı artışında memur maaş katsayısı, yararlanma koşullarında da asgari ücret dikkate alınıyor. Yaşlılık aylığı, sosyal güvencesi olmayan, nafaka almayan, sağlık sigortası bulunmayan, hane halkı net geliri asgari ücretin üçte birinden az olanlara bağlanıyor.

Memur zammıyla birlikte sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen aylık 2 bin 348 liradan 3 bin 504 liraya çıktı. Geçen yılın ikinci yarısında kişi başına düşen geliri 3 bin 800 lira olan yaşlılık aylığı alabiliyordu. Bu yıl ise asgari ücretteki artışla net geliri 5 bin 667 liranın altında olanlar (asgari ücretin üçte biri) olanlar 65 yaş aylığı alabilecek.

MAAŞ HESABI NASIL YAPILACAK?

Temmuz ayında yapılan seyyanen zam tutarı brüt 8 bin 139 lira olup bu tutardan 62 lira damga vergisi kesilerek 8 bin 77 lira ödeme yapılıyor. Ocak ayı itibariyle seyyanen zam tutarı brüt 12 bin 147 lira olurken bundan 92 lira damga vergisi kesilecek.

Net olarak 12 bin 55 lira ödenecek. Memurlar emekli oluncaya kadar her 6 ayda bir artırılan seyyanen zammı almaya devam edecek. Bu ilave ödeme emekli aylıklarına yansımayacak.

BEDELLİDE YENİ TUTAR 182 BİN 608 LİRA

Bu yılın ilk yarısında başvuruda bulunacak gençlerin ödeyeceği bedelli askerlik ücreti de netleşti.

Bedelli askerlik ücreti her 6 ayda bir memur maaş zamlarına paralel olarak değişiyor. Memur maaş katsayısı ile 240 bin 000 gösterge rakamının çarpımı sonucu bulunan tutar bedelli askerlik ücretini gösteriyor.

Memur maaş katsayısında yaşanan artışla bedelli askerlik ücreti de yükseldi. Bedelli askerlikte yeni tutar 122 bin 351 liradan 182 bin 608 liraya çıktı. Bu tutar Haziran sonuna kadar geçerli olacak.