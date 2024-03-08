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08 Mart 2024 21:08 - Güncelleme : 08 Mart 2024 22:12

Dikkat! Meteoroloji uyardı! Çok şiddetli sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Akdeniz için şiddetli yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji, vatandaşları olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyardı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: Anadolu Ajansı
Dikkat! Meteoroloji uyardı! Çok şiddetli sağanak yağış geliyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Doğu Akdeniz için şiddetli yağış uyarısı yapıldı.

KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'de etkili olan gök gürültülü sağanak yağışın, yarın sabah saatlerine kadar Osmaniye geneliyle Adana'nın doğu, Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİKKATLİ OLUN UYARISI

Yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Dikkat! Meteoroloji uyardı! Çok şiddetli sağanak yağış geliyor - 1. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
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