Dikkat! Meteoroloji'den Eskişehir'e sağanak yağış uyarısı

07 Nisan 2024 21:05 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 21:10

Meteoroloji'den 13 il için kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 7 Nisan hava durumu

Meteoroloji'den 13 il için kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 7 Nisan hava durumu

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölge genelinde yarın öğle saatlerinden sonra yer yer hafif sağanak yağış bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken, sıcaklığın Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde 22 derece olacağı öngörülüyor. Rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden saatte 30 ila 50 kilometre hıza ulaşabileceği tahmin ediliyor.