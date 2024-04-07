07 Nisan 2024 21:05 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 21:10
Dikkat! Meteoroloji'den Eskişehir'e sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporu yayımladı. Yayımlanan rapora göre Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölge genelinde sağanak yağış bekleniyor.
Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölge genelinde yarın öğle saatlerinden sonra yer yer hafif sağanak yağış bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken, sıcaklığın Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde 22 derece olacağı öngörülüyor. Rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden saatte 30 ila 50 kilometre hıza ulaşabileceği tahmin ediliyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı