03 Ocak 2024 16:38 - Güncelleme : 03 Ocak 2024 16:39

Sosyal medyadaki paylaşımları ile ünlü olan, ''kara para aklamak'' ile suçlanan Dilan ve Engin Polat çifti Kasım ayında tutuklanarak cezaevine girdi. Dilan Polat cezaevine girdiğinden beri sağlık durumu gündemde yer alıyor. Son olarak da Dilan Polat’ın felç geçirdiği iddia edildi. Peki “Dilan Polat felç mi geçirdi? Dilan Polat’ın sağlık durumu nasıl?” İşte konuya dair ayrıntılar…

DİLAN POLAT FELÇ Mİ GEÇİRDİ? DİLAN POLAT’IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi çeşitli suçlamalar ile tutuklanan Dilan Polat, 29 Aralık Cuma günü Bakırköy’deki Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmişti. Polat’ın yaşadığı sağlık sıkıntıları ve cezaevi koşullarından dolayı felç kalabileceği iddia edildi.

Dilan Polat'ın sağlık durumu şu anda stabil. Ancak, felç geçirdiği için rehabilitasyona ihtiyacı var. Avukat Hüseyin Kaya, Polat'ın tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi. Kaya, Polat'ın cezaevinden tahliye edilip tedavi görmesini talep etmeye devam edeceğini söyledi. Dilan Polat, 2023 yılında kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanmıştı. Hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istemi ile dava açılan Polat, cezaevinde yargılanması devam ediyor.