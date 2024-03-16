Dilencilik yapacağı yere araba ile taşınan dilenci kamerada

16 Mart 2024 17:19 - Güncelleme : 16 Mart 2024 17:23

Çekmeköy’de yaşanan olayda, tekerlekli sandalyede oturan bir çocukla beraber sokakları gezen ve dilencilik yapan bir şahıs, dilencilik yapacağı yere otomobil ile götürüldü. Dilencilik yapacağı yere gelince araçtan inip hazırlık yapan şahıs, tekerlekli sandalyedeki çocuğu kullanarak sokakta dilencilik yapmaya başladı.

O ANLAR KAMERADA

Aynı otomobildeki diğer dilencilerin ise dilencilik yapacakları farklı konumlara yol aldığı iddia edildi. Şahsın araçtan inip hazırlandığı ve ardından dilencilik yaptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.