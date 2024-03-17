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17 Mart 2024 14:54 - Güncelleme : 17 Mart 2024 14:55

Dilencinin parayı sakladığı yer pes dedirtti

Elazığ'da bir dilencinin parayı bebek montuna saklaması pes dedirtti.

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Elazığ, Zabıta, Dilenci Operasyonu

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilere yönelik operasyon başlattı.

Ramazan ayı itibariyle cami önleri ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler, tek tek yakalandı. Duygu istismarı yapan ve ekipler tarafından yakalanan dilenciler, Zabıta Müdürlüğüne götürüldü.

Dilencinin parayı sakladığı yer pes dedirtti - 1. Resim

BEBEK MONTUNA SAKLADI

Burada yapılan aramalarda bir dilencinin topladığı paraları bebek montunun astarının olduğu bölgeye sakladığı fark edildi. Astar ekipler tarafından yırtıldı ve içerisinden bin 200 lira çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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