Dilencinin parayı sakladığı yer pes dedirtti

17 Mart 2024 14:54 - Güncelleme : 17 Mart 2024 14:55

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilere yönelik operasyon başlattı.

Ramazan ayı itibariyle cami önleri ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler, tek tek yakalandı. Duygu istismarı yapan ve ekipler tarafından yakalanan dilenciler, Zabıta Müdürlüğüne götürüldü.

BEBEK MONTUNA SAKLADI

Burada yapılan aramalarda bir dilencinin topladığı paraları bebek montunun astarının olduğu bölgeye sakladığı fark edildi. Astar ekipler tarafından yırtıldı ve içerisinden bin 200 lira çıktı.