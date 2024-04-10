Dilencinin üstünden çıkan para şaşkına çevirdi! Zabıtalar saya saya bitiremedi
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde cami çevresinde denetim yapan zabıta ekipleri, dilenen bir kadının üzerini aradı. Dilenciden çıkan paranın miktarı herkesi şaşkına çevirdi.
Ramazan Bayramı'nı fırsat bilen dilenciler cami çevrelerini mesken tuttu. Bir kadının üstünden çıkan para görenleri şaşırttı.
İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre; Eyüp Sultan Camii ve türbesini ziyarete gelenlerin huzurunu sağlamak için Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri sahaya indi. Bayram sabahı da insanların manevi duygularını sömürerek kazanç sağlamaya çalışan kişilere yönelik çalışmalarını sürdüren ekipler, yaptıkları uygulamada H.G. (57) isimli kadının hareketlerinden şüphelendi.
DİLENCİDEN 23 BİN TL ÇIKTI
Zabıta ekipleri, şüpheli hareketlerde bulunan kadını Zabıta Müdürlüğü binasına götürdü. Burada ekipler tarafından kadının eşyalarında yapılan aramalarda, dilencilik yaparak temin ettiği tespit edilen yaklaşık 23 bin TL bulundu.
CEZADAN KAÇAMADI
Zabıta ekipleri tarafından tutulan tutanakla paraya el konulurken, kadın hakkında cezai işlem uygulandı.