Dilencinin üstünden çıkan para şaşkına çevirdi! Zabıtalar saya saya bitiremedi

10 Nisan 2024 14:16 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 14:25

Bayram sabahı feci kaza! Otomobil dereye uçtu: Ölü ve yaralılar var

Bayram sabahı feci kaza! Otomobil dereye uçtu: Ölü ve yaralılar var

Ramazan Bayramı'nı fırsat bilen dilenciler cami çevrelerini mesken tuttu. Bir kadının üstünden çıkan para görenleri şaşırttı.

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre; Eyüp Sultan Camii ve türbesini ziyarete gelenlerin huzurunu sağlamak için Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri sahaya indi. Bayram sabahı da insanların manevi duygularını sömürerek kazanç sağlamaya çalışan kişilere yönelik çalışmalarını sürdüren ekipler, yaptıkları uygulamada H.G. (57) isimli kadının hareketlerinden şüphelendi.

DİLENCİDEN 23 BİN TL ÇIKTI

Zabıta ekipleri, şüpheli hareketlerde bulunan kadını Zabıta Müdürlüğü binasına götürdü. Burada ekipler tarafından kadının eşyalarında yapılan aramalarda, dilencilik yaparak temin ettiği tespit edilen yaklaşık 23 bin TL bulundu.

CEZADAN KAÇAMADI

Zabıta ekipleri tarafından tutulan tutanakla paraya el konulurken, kadın hakkında cezai işlem uygulandı.