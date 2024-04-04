04 Nisan 2024 11:46 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 13:05

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Ekipler şehrin en işlek bölgelerinde dilenci avına çıktı. Eski otogar bölgesinde yakalanan 2 kadın dilencinin üzerinden çıkan paralar saymakla bitmedi.

ÜZERLERİNDEN 5 BİN TL ÇIKTI

Bursa'nın İznik ilçesinden geldiği öğrenilen Canan D. ve Serap A. adlı kadınların üzerinden yaklaşık 5 bin TL çıktı. Para tutanak ile teslim alınırken iki dilenciye Kabahatler Kanunu'na göre bin 954'er lira para cezası yazıldı.

"VATANDAŞLARIN ŞİKAYETTE BULUNMASINI İSTİYORUZ"

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Amiri Özgür Özmen vatandaşlara uyarıda bulunarak, "Kent genelinde ‘Dilencilik Meslek Olmasın’ sloganıyla yapmış olduğumuz denetimlerde ramazan ayını fırsat bilerek şehrin dışından gelen vatandaşlarımızın duygularını istismar eden dilencilere karşı yapmış olduğumuz mücadelemiz devam etmektedir. Vatandaşlarımızın duygu sömürüsü yaparak para isteyen şahıslara para vermemeleri konusunda gerekli uyarıları yapıyoruz. Vatandaşlarımızın bu şekilde para isteyenleri ALO 112 üzerinden 155 ve 153 telefon hatlarından şikayette bulunmalarını istiyoruz" dedi.