28 Nisan 2024 19:01 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 19:13
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı es-Safedi ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan ziyareti kapsamında Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile görüştü.
Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği’nin Gazze konusunda oluşturduğu Temas Grubu toplantısına katılmak üzere geldiği Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da temaslarına devam ediyor.
Bakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile görüştü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı