Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yeni rotası Tacikistan ve Kırgızistan

09 Ocak 2024 07:57 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 07:58

Göreve geldiği günden bu yana 25 farklı ülkeye 36 ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bu hafta da Orta Asya yolculuğuna çıkıyor. Fidan, bugün ve yarın Kırgızistan ve Tacikistan’da temaslarda bulunacak.

EN SON BLİNKEN'İ AĞIRLADI

Türkiye Gazetesi'nden Yeşim Erarslan'ın haberine göre; Fidan’ın böylece, Orta Asya’da ziyaret etmediği ülke kalmayacak. 72 ülkeden mevkidaşlarıyla 136 görüşen Fidan, son olarak İstanbul’da ABD’li mevkidaşı Antony Bilinken’i ağırladı.

İlk yurt dışı ziyaretini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte KKTC ve Azerbaycan’a yapan Bakan, Türkiye’nin dış dünyayla ikili ilişkilerini her alanda güçlendirmek için yoğun çaba harcadı.

EN ÇOK ABD VE AZERBAYCAN'I ZİYARET ETTİ

Hakan Fidan, Azerbaycan ve ABD’yi üçer, İngiltere, İtalya, Belçika, İran, Kazakistan, Mısır ve Suudi Arabistan’ı da ikişer defa ziyaret etti. Dışişleri Bakanı, birçok uluslararası zirve ve konferansa da katıldı.