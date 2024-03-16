Dışişleri'nden Ukrayna'ya destek mesajı

16 Mart 2024 09:58 - Güncelleme : 16 Mart 2024 10:00

Bakanlıktan "Kırım’ın yasa dışı ilhakının 10. yılı" dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, "Ukrayna Kırım Özerk Cumhuriyeti’nin 16 Mart 2014 tarihinde düzenlenen gayrimeşru bir referandumla Rusya Federasyonu tarafından ilhakının üzerinden 10 yıl geçmiştir." ifadesi kullanıldı.

Türkiye'nin, Kırım Tatar Türklerinin durumu başta olmak üzere, Kırım’daki gelişmeleri yakından izlemeyi ve öncelikli gündeminde tutmayı sürdüreceği vurgulanan açıklamada, "Uluslararası hukukun ihlalini teşkil eden bu fiili durumu tanımadığımızı ve Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan desteğimizi yineliyoruz." görüşü paylaşıldı.