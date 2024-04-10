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10 Nisan 2024 07:27 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 07:31

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sakarya'da bayram namazı kıldırdı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sakarya’daki Şeyh Edebali Camisi'nde bayram namazını kıldırdı.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: TGRT Haber
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sakarya&#039;da bayram namazı kıldırdı

On bir ayın sultanı Ramazan ayının sona ermesinin ardından yurdun dört bir yanından vatandaşlar camilerde bir araya gelerek bayram namazını kıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sakarya’daki Şeyh Edebali Camisi'nde bayram namazını kıldırdı.

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Kaynak: TGRT Haber
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