Diyarbakır ve Şırnak'ta ortalık karıştı: Çok sayıda gözaltı var

02 Nisan 2024 18:10 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 18:16

Diyarbakır'da 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminin ardından İl Seçil Kuruluna giderek süreç hakkında bilgi alan DEM Parti Eşbaşkanları Ayşe Bucak Serra Küçük ile Doğan Hatun ile DEM Parti milletvekilleri, il yönetimi ve çok sayıda vatandaşın olduğu kalabalık izinsiz yürümek isteyince polis müdahalesi ile karşılaştı. DEM'liler ile polis arasında çıkan arbedede bir anda ortalık savaş alanına döndü.

Uzun yıllar aradan sonra DEM Parti'nin tekrar büyükşehir belediye başkanlığını kazanmasıyla birlikte sokaklar yeniden karışmaya başladı.

İl Seçim Kurulu önünde toplanan kalabalık Van'a destek için yürümek istedi. Rojova Parkı'na doğru yürüyüşe geçen kalabalığı uyaran polis ekipleri, güvenlik gerekçesiyle kendi kontrollerinde yürümelerini istedi.

Kalabalığın buna tepki vermesiyle bir anda ortalık savaş alanına döndü. Kalabalığın polis barikatını aşmaya çalışmasıyla ortalık karıştı. Polise mukavemette bulunan kalabalık biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirildi. Çıkan arbedede çok sayıda kişi gözaltına alınırken, bölgeye gelen takviye kuvvet ile birlikte kalabalık polis çemberine alındı.

ŞIRNAK'TA KARIŞTI: 11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şırnak’ta izinsiz yürüyüş yapmak isteyen DEM Partili gruba güvenlik güçleri müdahale ederken, 11 kişi gözaltına alındı.

31 Mart seçimlerinde yüzde 47.58 oy alan AK Parti Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka’nın gerisinde kalan DEM Partililer yasa dışı yürüyüş yapmak istedi.

Aralarında DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz, DEM Parti PM Üyesi Erhan Basut, Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez’inde bulunduğu grup Şırnak Seçim Kuruluna yürüyüş düzenlemek istedi.

Güvenlik güçleri ile uzun süren müzakereler sonucu milletvekillerin geçişine izin verilirken, DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan kalabalığın geçişine izin verilmedi. Milletvekillerinin gruptan uzaklaşmasının ardından kalabalığın dağılması için geçişlere izin veren güvenlik güçleri, Gazi Caddesinde polise taş atan bir gruba biber gazı ile müdahale etti.

POLİSE SÖZLÜ VE TAŞLI SALDIRI

DEM Parti il başkanlığı önünde toplanan kalabalık ara sokaklardan geçerek milletvekillerinin bulunduğu grup ile birleşti. Güvenlik güçlerine sözlü ve taşlı saldırıda bulanan gruba biber gazı ile müdahale edildi. Aralarında DEM Parti Şırnak Belediye Başkan adayı Hacı Turan Saltan’ın da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Güvenlik güçleri ve DEM Parti yöneticilerinin uzun süren görüşmelerinin ardından Hacı Turan Saltan’ın serbest bırakıldığı öğrenildi.