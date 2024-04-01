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Ramazan Vuslat
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01 Nisan 2024 10:02 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 10:46

Diyarbakır’da 1 kişinin öldüğü muhtarlık kavgasında 12 gözaltı

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde dün oy verme işlemi sırasında 1 kişinin öldüğü 12 kişinin yaralandığı iki muhtar adayı aileleri arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin 14 kişi gözaltına alındı.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır'da meydana gelen olay, dün sabah saatlerinde merkez Sur ilçesi kırsal Ağaçlıdere Mahallesi’nde meydana geldi.

Aralarında husumet bulunan iki muhtar adayı arasında çıkan tartışmaya aileleri karışınca olay silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Taraflar arasındaki kavgada Mehmet Emin Çelik hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Olay yerinde çok sayıda kolluk kuvveti önlem aldı.

Diyarbakır’da 1 kişinin öldüğü muhtarlık kavgasında yeni gelişme - 1. Resim

14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından jandarma ekiplerinin başlattığı çalışma sonucu 14 şüpheli gözaltına alındı. Olaya karıştığı değerlendirilen çok sayıda şüphelinin tespiti ve yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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