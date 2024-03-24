Diyarbakır'da iş yerinde yangın: 3 kişi hastanelik oldu

24 Mart 2024 05:23 - Güncelleme : 24 Mart 2024 05:24

'Korku Evi' bu sefer yangınla korkuttu!

'Korku Evi' bu sefer yangınla korkuttu!

Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 3. Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamirhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İş yerinde çalışan ve dumandan etkilenen 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.