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24 Mart 2024 05:23 - Güncelleme : 24 Mart 2024 05:24

Diyarbakır'da iş yerinde yangın: 3 kişi hastanelik oldu

Diyarbakır'da bir iş yerinde çıkan yangında, dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
Diyarbakır&#039;da iş yerinde yangın: 3 kişi hastanelik oldu

Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 3. Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamirhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İş yerinde çalışan ve dumandan etkilenen 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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