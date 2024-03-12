Diyarbakır'da kanlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

12 Mart 2024 20:01 - Güncelleme : 12 Mart 2024 20:06

Diyarbakır'da iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan M.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. B.K. ve Ü.K.'nin tedavisi ise hastanede devam ediyor.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, kavgaya karışan şahısların yakalanması için çalışmalar sürüyor.