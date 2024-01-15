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15 Ocak 2024 16:50 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 17:15

Diyarbakır'da kanlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Diyarbakır&#039;da kanlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Diyarbakır, Kavga

Diyarbakır’ın Sur ilçesine bağlı Fatihpaşa Mahallesi'nde silahlı kavga çıktı. İki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine silahla ateş açtı. Kavgada, M.A. (35) hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Diyarbakır'da kanlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Kavgaya karışan bir kişi gözaltına alındı. Güvenlik kamerasına yansıdı. Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Diyarbakır'da kanlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Görüntülerde, iki grup arasında tartışma yaşanıyor. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine silahla ateş açıyor. Kavgada yaralanan M.A., yere yığılıyor.

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