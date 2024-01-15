15 Ocak 2024 16:50 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 17:15
Diyarbakır'da kanlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Diyarbakır’ın Sur ilçesine bağlı Fatihpaşa Mahallesi'nde silahlı kavga çıktı. İki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine silahla ateş açtı. Kavgada, M.A. (35) hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Kavgaya karışan bir kişi gözaltına alındı. Güvenlik kamerasına yansıdı. Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Görüntülerde, iki grup arasında tartışma yaşanıyor. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine silahla ateş açıyor. Kavgada yaralanan M.A., yere yığılıyor.