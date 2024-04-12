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12 Nisan 2024 21:45 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 21:46

Diyarbakır’da korkunç kaza! Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3’ü çocuk 13 yaralı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 3’ü çocuk 13 yaralı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Diyarbakır’da korkunç kaza! Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3’ü çocuk 13 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır-Bismil karayolu Karalar mevkisinde A.A. idaresindeki 34 VV 5707 kapalı kamyonet, navigasyonun yönlendirmesinde sürücünün kararsız kalması üzerine aynı yönde seyir halinde olan H.E. idaresindeki 07 GS 206 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Diyarbakır’da korkunç kaza! Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3’ü çocuk 13 yaralı - 1. Resim

Kazada sürücüler ile birlikte 3’ü çocuk 13 kişi yaralandı.

Diyarbakır’da korkunç kaza! Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3’ü çocuk 13 yaralı - 2. Resim

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Diyarbakır’da korkunç kaza! Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3’ü çocuk 13 yaralı - 3. Resim

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. Yol, kontrollü bir şekilde ulaşıma açıldı.

Diyarbakır’da korkunç kaza! Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3’ü çocuk 13 yaralı - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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