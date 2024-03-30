Diyarbakır'da ortalık karıştı! İki aile birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

30 Mart 2024 20:51 - Güncelleme : 30 Mart 2024 22:19

Sakarya'da korkunç kaza! Anne ve oğlu hayatını kaybetti

Sakarya'da korkunç kaza! Anne ve oğlu hayatını kaybetti

Diyarbakır'da petrol boru hattında patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

Diyarbakır'da petrol boru hattında patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Dibek Mahallesi’nde iftar vaktinde akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle silahlı kavga çıktı.

Olayda Ramazan Ö., Sıddık Ö., Mert Ö. ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Lice Devlet Hastanesi ve kent merkezindeki hastanelere sevk edildi.

Yaralılardan Ramazan Ö., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, diğer 4 yaralının hastanedeki tedavisi sürüyor.

Güvenlik güçleri mahallede önlem aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.