Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Gündem>Diyarbakır'da ortalık karıştı! İki aile birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var
30 Mart 2024 20:51 - Güncelleme : 30 Mart 2024 22:19

Diyarbakır'da ortalık karıştı! İki aile birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da ortalık karıştı. Birbirleriyle akraba olan iki grup birbirine girdi. Silahlı çatışmaya dönen olayda ortalık kan gölüne döndü. 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: Anadolu Ajansı

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Dibek Mahallesi’nde iftar vaktinde akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle silahlı kavga çıktı.

Olayda Ramazan Ö., Sıddık Ö., Mert Ö. ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'da ortalık karıştı! İki aile birbirine girdi! Yaralılar var - 1. Resim

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Lice Devlet Hastanesi ve kent merkezindeki hastanelere sevk edildi.

Yaralılardan Ramazan Ö., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, diğer 4 yaralının hastanedeki tedavisi sürüyor.

Diyarbakır'da ortalık karıştı! İki aile birbirine girdi! Yaralılar var - 2. Resim

Güvenlik güçleri mahallede önlem aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İlgili Haberler

Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...