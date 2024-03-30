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Ramazan Vuslat
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30 Mart 2024 20:51 - Güncelleme : 30 Mart 2024 20:59

Diyarbakır'da ortalık karıştı! İki aile birbirine girdi! Yaralılar var

Son dakika haberi: Diyarbakır'da ortalık karıştı. Birbirleriyle akraba olan iki grup birbirine girdi. Silahlı çatışmaya dönen olayda ortalık kan gölüne döndü. 1'i ağır en az 4 kişi yaralandı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: Anadolu Ajansı
Diyarbakır&#039;da ortalık karıştı! İki aile birbirine girdi! Yaralılar var

Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Dibek Mahallesi'nde akraba 2 grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, 1'i ağır en az 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Anadolu Ajansı
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