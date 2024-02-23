Diyarbakır’da petrol kuyusundaki patlama anbean kameraya yansıdı

23 Şubat 2024 18:14 - Güncelleme : 23 Şubat 2024 18:49

Diyarbakır'da sabah saatlerinde petrol sondajı yapılan kuyuda patlama meydana geldi. Olayda ölü ve yaralı işçilerin olduğu bildirildi.

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre; olay saat 08.30 sıralarında Silvan ilçesi kırsal Duru Mahallesi’nde meydana geldi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) ait petrol kuyusunda sondaj çalışması sırasında gaz sıkışması sebebiyle patlama oldu.

1 ÖLÜ, 1 YARALI...

Patlama sonrasında kuyudan dev alevler yükseldi. Korkunç patlama sonrası 33 yaşındaki İhsan Tunar hayatını kaybetti. Yaralanan Veysel S. (40) ise olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

TPAO'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'ndan (TPAO), patlamaya ilişkin açıklama geldi. TPAO patlamanın daha önce kazılan ve atık su kuyusu yapılmak üzere operasyon başlatılan Duru-1 kuyusunda meydana geldiğini duyurdu.

TPAO'nun X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün Diyarbakır'ın Silvan ilçesinin yaklaşık 13 kilometre güneyinde daha önce kazılmış, günümüzde ise atık su kuyusu yapılmak üzere operasyon başlatılan Duru-1 kuyusunda bir kaza meydana gelmiştir.

"KUYUDA GAZ BİRİKTİ"

Turkish Petroleum International Anonim Şirketi (TPIC) tarafından yürütülen operasyonda, kuyuda daha önceden biriktiği düşünülen gaz basıncı, sondaj ekipmanını kuyudan fırlatmış ve patlamaya sebep olmuştur. Olay sonrası TPIC personelinden İhsan Tünar maalesef hayatını kaybetmiş, Veysel Sert ise yaralanmış ve tedavi altına alınmıştır.

Hayatını kaybeden İhsan Tünar'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevdiklerine başsağlığı, Veysel Sert ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

ÖLEN İŞÇİNİN AİLESİ KAZA YAPTI: YARALILAR VAR

Patlamada can veren İhsan Tunar’ın yakınları, durumu haber alarak olay yerine gitmeye çalışırken Bağdere mevkiinde trafik kazası geçirdi. Kazada ise Aynur Tunar (30), Hamza Tunar (57) ve Türkan Tunar (30) yaralandı.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, ekipler patlamaya ilişkin inceleme başlatıldı.