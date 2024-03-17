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17 Mart 2024 23:13 - Güncelleme : 17 Mart 2024 23:21

Diyarbakır'da terör propagandası yapan 3 kişi gözaltına alındı

 Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde DEM Parti’nin mitinginde terör örgütünün propagandasını yapan ve üzerinde havai fişek bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Diyarbakır&#039;da terör propagandası yapan 3 kişi gözaltına alındı
Diyarbakır, Dem Parti, Gözaltına Alınanlar

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Bismil ilçesi Sanayi Mahallesi'ndeki miting alanında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) organizesinde bugün açık hava toplantısı düzenlendiği belirtildi.

TERÖR PROPAGANDASI YAPAN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Açıklamada, söz konusu etkinlik nedeniyle alan ve çevresinde yapılan güvenlik uygulamalarında arama noktasında üzerinde havai fişek tespit edilen A.A. adlı suça sürüklenen çocuğun 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçundan, miting alanında yasadışı slogan atan H.A. adlı suça sürüklenen çocuk ve R.S. adlı şahsın ise terör örgütü propagandası yapmaktan gözaltına alındığı ifade edildi.

3 kişinin işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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