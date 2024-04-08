DMM'den 'AK Parti’de ByLock kullananlar' iddiasına yalanlama

08 Nisan 2024 00:17 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 00:23

DMM'den emekli ödemeleri ile ilgili tartışma haberlerine yalanlama!

DMM'den emekli ödemeleri ile ilgili tartışma haberlerine yalanlama!

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, FETÖ propagandası yaptığını iddia ettiği bazı hesaplardan "AK Parti’de ByLock kullananlar ifşa oldu" başlıklı paylaşımların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin son paylaşımında yapılan açıklamada, FETÖ’nün propaganda hesaplarından paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, "AK Parti’de ByLock kullananlar ifşa oldu” iddiasının doğru olmadığı aktarıldı.

"HİÇBİR BELGEYE DAYANMAYAN GÖRÜNTÜLER..."

Yapılan paylaşımda, "Ülkemizin güvenlik ve istihbarat birimleri tarafından hazırlandığı ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a arz edildiği iddia edilen dosya tamamen kurgudan ibarettir. Devletimizin ilgili kurumları tarafından böyle bir dosya hazırlanması söz konusu değildir. Bahse konu paylaşımlardaki sahte görsellerin 2017 yılında da sosyal medya mecralarında paylaşıldığı belirlenmiştir. Hiçbir belgeye dayanmayan görüntülerin, FETÖ’yle mücadele konusunda kamuoyunu manipüle etme amaçlı servis edildiği tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.