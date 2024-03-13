DMM'den Hafize Gaye Erkan yalanlaması! 'Faiz talebi' nedeniyle görevden alındığı öne sürülmüştü

13 Mart 2024 13:56 - Güncelleme : 13 Mart 2024 13:57

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), eski Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan ile ilgili iddiaları yalanladı.

"MESNETSİZ VE SPEKÜLATİF"

DMM'nin sosyal medya hesabından paylaşılan bilgide, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Hafize Gaye Erkan, faizleri yüzde 60'a çıkarmak istediği için görevden alındı” iddiası doğru değildir" ifadesine yer verildi.

Yalanlama yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen ekonomi programının, kesintisiz ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulanırken "Piyasalarda güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan mesnetsiz ve spekülatif haberlere itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

2 ŞUBAT'TA BIRAKMIŞTI

Hafize Gaye Erkan 2 Şubat'ta yaptığı yazılı açıklama ile TCMB Başkanlığı görevinden kendi isteğiyle ayrıldığını açıklamıştı. Erkan yaptığı açıklamada "Şahsıma yönelik büyük bir itibar suikasti kampanyası düzenlenmiştir. Bu süreçten ailem ve dahası henüz bir buçuk yaşına bile girmemiş günahsız evladımın daha fazla etkilenmemesi için, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum" demişti.

Erkan'ın görevden affını istediğini açıklamasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise sosyal medyadan paylaşım yaparak, ekonomik programın kesintisiz devam ettiğini duyurmuş, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen ekonomik programımız kesintisiz ve kararlılıkla devam etmektedir" ifadelerini kullanmıştı.